Украине нужно помочь с защитой неба так же, как Израилю, – премьер Латвии

Украина нуждается в защите неба от российских ракет и дронов не меньше, чем Израиль нуждается в защите от атак Ирана. Западные страны должны защитить украинский народ от воздушных атак врага, как защитили израильтян от нападения Ирана.

Об этом сказала премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом в среду, 17 апреля, передает издание Delfi. Воздушное пространство над Украиной должно быть защищено точно также, как над Израилем.

Глава латвийского правительства подчеркнула, что страны Балтии и другие члены Европейского союза продолжают поддерживать Украину, помогая средствами противовоздушной обороны.

"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину в поисках вариантов противовоздушной обороны в дополнение к тому, что было сделано", – сказала премьер-министр.

Напомним, что ранее в Белом доме сказали, что США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как делали это для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон также сказал, что королевские ВВС страны также не будут помогать сбивать дроны российских оккупантов над Украиной. В Лондоне считают, что это может представлять риск эскалации и широкомасштабной войны в Европе.

Отметим, что британский премьер-министр Риши Сунак ранее подтвердил, что самолеты ВВС страны сбили "несколько" ударных беспилотников во время массированной ракетной атаки Ирана на Израиль. Также отбивать удар Израилю помогала Франция и США.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с партнерами по получению двух батарей зенитного ракетного комплекса Patriot и одной батареи SAMP-T. Во время переговоров "за закрытыми дверями" дипломаты рассматривают разные варианты, наше государство согласно даже брать системы ПВО в аренду.