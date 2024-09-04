'Украине нужно разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам РФ': Зеленский назвал четыре страны, которые его не дают

Украине необходимо разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам на территории России. Это решение зависит от четырех стран – Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии.

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Именно эти страны могут предоставить такое оружие. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

"При всем уважении к каждой стране и безусловно к нашим партнерам в Ирландии нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия от тех стран, которые нам это оружие дают. Это от них зависит, а не от коалиции всех дружественных стран мира. Это зависит от очень конкретных государств: Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня только эти четыре страны дают или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое "может помочь вытолкнуть Российскую Федерацию с нашей территории". Именно эти страны могут помочь сохранить жизнь гражданских украинцев в Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге и других городах Украины, которые ежедневно атакуют ракетами российские террористы.

"Каждый день мы теряем людей. И от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в телефонном разговоре Зеленский попросил Трюдо усилить адвокацию среди западных партнеров по предоставлению Украине разрешения на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Также Канаде передали текущие потребности Сил обороны, среди которых системы ПВО и бронированная техника.

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