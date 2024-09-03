Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров касательно дальнобойности
3 сентября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры. Зеленский попросил Трюдо усилить адвокацию на Западе разрешения украинцам совершать удары по военным объектам в России.
Также Канаде передали текущие потребности Сил обороны, среди которых системы ПВО и бронированная техника. Об этом сообщил сайт Офиса президента.
Зеленский рассказал Трюдо о ракетном ударе врага по Полтаве и спасательной операции. Канадский премьер выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.
Также стороны обсудили:
– сотрудничество в рамках Коалиции дронов и реализацию двустороннего соглашения о безопасности, которое лидеры подписали 24 февраля этого года;
– продолжение оборонного сотрудничества;
– подготовку тематической конференции на основе пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая должна состояться в Канаде;
– договорились о дальнейших контактах.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В августе стало известно, что Оттава позволила Киеву применять предоставленную ею бронетехнику на территории России.
– В конце августа Украина в ОБСЕ призвала разрешить применение дальнобойного оружия по военным целям в РФ.
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