Зеленский призвал Трюдо усилить адвокацию среди партнеров касательно дальнобойности

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонные переговоры. Зеленский попросил Трюдо усилить адвокацию на Западе разрешения украинцам совершать удары по военным объектам в России.

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Также Канаде передали текущие потребности Сил обороны, среди которых системы ПВО и бронированная техника. Об этом сообщил сайт Офиса президента.

Зеленский рассказал Трюдо о ракетном ударе врага по Полтаве и спасательной операции. Канадский премьер выразил соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу.

Также стороны обсудили:

– сотрудничество в рамках Коалиции дронов и реализацию двустороннего соглашения о безопасности, которое лидеры подписали 24 февраля этого года;

– продолжение оборонного сотрудничества;

– подготовку тематической конференции на основе пункта Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая должна состояться в Канаде;

– договорились о дальнейших контактах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В августе стало известно, что Оттава позволила Киеву применять предоставленную ею бронетехнику на территории России.

– В конце августа Украина в ОБСЕ призвала разрешить применение дальнобойного оружия по военным целям в РФ.

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