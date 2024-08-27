Следующий логический шаг: Украина в ОБСЕ призвала принять решение о применении дальнобойного оружия по территории РФ

Украина должна получить разрешение от западных партнеров на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории России, чтобы наконец остановить российский террор против мирного населения. Пока у российского диктатора Владимира Путина есть ресурсы для ракетных атак, он будет использовать их.

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Об этом сказала временная исполняющая обязанности представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Она напомнила, что Россия утром 26 августа запустила по украинским городам более ста ракет и более ста ударных беспилотников, передает Укринформ.

"Владимир Путин готов продолжать терроризировать Украину, пытаясь превратить ее в территорию, непригодную для жизни. Пока у него есть для этого ресурсы", – подчеркнула дипломат.

Кувшинникова отметила, что для прекращения российского террора против мирного населения и гражданских объектов и спасения человеческих жизней необходимо сделать следующий логический шаг – принять решение о применении дальнобойных средств против легитимных военных целей на территории России.

"В частности по местам сосредоточения российских войск и техники, военным базам, аэродромам, объектам материально-технического обеспечения и другим военным объектам", – подчеркнула она.

Отметим, что после комбинированной ракетной атаки России по Украине 26 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обратился к Западу с призывом. Он отметил, что необходимо снять ограничения на использование Украиной западного вооружения против объектов на территории России.

С таким же призывом к партнерам обратился и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что в администрации американского президента пока не планируют давать Украине разрешение бить своими ракетами вглубь России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме рассчитывают в будущем перезагрузить отношения с Москвой. Там считают, что Вашингтон сделал больше, чем любая другая страна, чтобы поддержать Киев, и что он не должен рисковать собственной национальной безопасностью ради Украины, предоставляя разрешение наносить дальние удары по РФ, пишет издание Politico.

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