Украине нужны танки уже сейчас, до нового наступления войск РФ, – Маркарова

Украинская армия срочно нуждается в западных боевых танках. Передача Украине этой техники западными партнерами сейчас позволила бы предупредить новое наступление, которое Россия планирует начать весной, и продолжить освобождение родной земли.

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При этом самыми оптимальными с точки зрения обслуживания и ремонта для ВСУ были бы немецкие танки Leopard. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью CNN.

Она подчеркнула, что "время имеет решающее значение" в вопросе предоставления Украине западных танков: они нужны украинским воинам до того, как Россия приступит к запланированному весеннему наступлению.

"Танки нужны уже сегодня, чтобы наши храбрые защитники смогли нас защитить, чтобы они смогли вернуться к контрнаступлению и предупредить новые атаки РФ, которые она готовит весной. Мы постоянно консультируемся с партнерами и, судя по всему, Leopard является самым оптимальным вариантом в обслуживании и ремонте. . Кроме того, ряд стран готовы предоставить их нам. Но опять же, дискуссии продолжаются", — сказала Маркарова.

Напомним, накануне во время встречи в формате "Рамштайн" страны-партнеры Украины так и не пришли к единому решению по поставкам танков Leopard 2 в Украину. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, "есть аргументы за поставки и аргументы против, которые выдвигают разные страны".

После того как стало известно, что после "Рамштайн-8" в новый пакет помощи Украине Leopard 2 так и не вошли, в Берлине тысячи человек вышли в Бундестаг с требованием передать украинской армии эти танки.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников рассказал об откровенном разговоре с министром обороны Германии о танках Leopard 2. Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что диалог с Германией о поставках вооружения будет продолжаться.

Также Резников анонсировал обучение украинских военных на Leopard 2.