Украине нужны тяжелые танки и ракеты большей дальности, чтобы выбить врага, иначе сценарий 2014 может повториться – Economist

Для нанесения российской оккупационной армии военного поражения и освобождении всех украинских территорий международные партнеры Украины должны решиться на передачу тяжелого и дальнобойного вооружения. При этом страну-агрессора РФ устроила бы ситуация с оккупацией земель по состоянию на сегодняшний день, и в Кремле преподнесли бы это как "победу".

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В то же время Украина намерена продолжать работу по изгнанию России с оккупированных земель, однако для этого потребуются тяжелые танки и ракеты большей дальности. Об этом говорится в материале издания Economist.

На сегодняшний день союзники Украины слишком осторожно относятся к предоставлению средств для сопротивления российской агрессии. Это привело к тому, что спустя 11 месяцев после того, как Россия начала неспровоцированное вторжение, война стала статичной. В частности, с момента освобождения Херсона в ноябре линии фронта практически не изменились.

Несмотря на то, что путинские оккупанты по-прежнему бросают огромные силы на захват земель на востоке Украины, так называемый "замороженный конфликт" вполне устраивает захватчика. Аналитики отмечают, что России выгодно сделать Украину слабой и уязвимой.

"Замороженный конфликт дает России время, чтобы окопаться, укрепить свои позиции и подготовиться к новому штурму или постоянной оккупации своих новых приобретений. Поэтому Украине необходимо продолжать наносить ответные удары и планировать начало своего третьего большого контрнаступления", – говорится в материале.

В свою очередь союзники Украины, в частности, США, Франция и Германия, приняли решение о передаче более мощного оружия – боевых машины Bradley, французских AMX-10 и немецких Marder. Однако, как отмечают аналитики, для полного изгнания России с оккупированной земли, Украине потребуются тяжелые танки и ракеты большей дальности.

На сегодняшний день Запад не спешит удовлетворять все запросы Украины по оружию, так как опасается, что это приведет к еще большей эскалации. Более того, российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать ядерным оружием в случае, если Запад "вмешается" в конфликт.

Однако несмотря на эти угрозы, военная помощь Украине от Запада не имела никаких военных последствий. Равно как и заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, что якобы являлось "красной линией" для Кремля.

"Мнение о том, что предоставить Marder намного безопаснее, чем отправить Leopard, ошибочно. Война опасна, но Украине нужно довести дело до конца. Ей должны быть предоставлены необходимые инструменты", – говорится в материале.

Напомним, намерения Великобритании по поставке Украине танков Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии. В Берлине по-прежнему отвергают призывы передать украинской армии мощные немецкие танки Leopard 2.

Ранее сообщалось, что страны, которые эксплуатируют танки Leopard 2, способны собрать необходимый "бронетанковый кулак" для Вооруженных сил Украины. Достаточное количество этой техники позволит наносить сокрушительные удары по оккупантам на отдельных направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша готова передать Украине роту танков Leopard, заявил президент Анджей Дуда. Снабжение состоится в рамках международной коалиции.

– А в британском правительстве впервые подтвердили, что Великобритания планирует передать Украине танки. Соответствующее поручение премьер-министра будет проработано в течение следующих недель.

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