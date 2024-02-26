Украине реально отвоевать Крым, и на Западе это начинают понимать, – Джонсон

Положение российских оккупационных войск в Крыму достаточно уязвимо. И сегодня Вооруженные силы Украины способны освободить временно оккупированный полуостров. Это вполне возможно при продолжении поставок вооружения от союзников.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью "Европейской правде". Он дал прогноз по деоккупации Крыма.

Джонсон отметил, что раньше на мероприятии все думали, что российский диктатор Владимир Путин никогда не отдаст Крым, поэтому Украине не стоит даже пытаться, а нужно отвоевать хотя бы сухопутный коридор. Однако позже Запад поверил в возвращение оккупированного полуострова.

"Путин очень уязвим в Крыму. И если вы посмотрите на инфраструктуру и логистику, то там есть большие возможности для ВСУ. Действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", – отметил бывший премьер-министр Великобритании.

Борис Джонсон уверен, что если Украина получит больше снарядов большой дальности, реактивные системы залпового огня Himars, ракеты Atacms и Storm Shadow и другое необходимое вооружение, у Крыма будут "очень интересные перспективы".

"Конечный результат очевиден – Украина победит. Потому что мы будем продолжать поддерживать Украину до победы. В конце концов, западная промышленность сильнее российской", – подчеркнул Борис Джонсон.

Как сообщал OBOZ.UA:

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназовцы ГУР уже в Крыму и намекнул, что незаконный Крымский мост ждут новые "сюрпризы".

Ранее Буданов предположил, что Украине будет сложнее прогнать оккупантов из Донбасса, чем с территории временно захваченного противником Крыма. Он пояснил, что к востоку нашего государства армия страны-агрессора России наладила непрерывные линии поставок.

Напомним, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предположил, что 2024 год может стать годом деоккупации Крыма. Сейчас это можно сделать только по военному пути, поэтому крымчанам лучше держаться подальше от военных объектов российских захватчиков.

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