По Украине снова распространялись воздушные тревоги: была угроза баллистики

Днем 27 августа в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В комадовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Угроза обстрелов была объявлена в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, в Херсонской области воздушная тревога была связана с активностью вражеской тактической авиации. Более того, мониторинговые паблики сообщили, что враг обстреливает правобережную часть региона управляемыми авиационными бомбами. Людей призвали не игнорировать опасность и пройти в укрытия.

В то же время для Запорожской и Днепропетровской области существовала угроза обстрела баллистическим вооружением. В случае баллистической угрозы враг может наносить удары ракетами из ЗРК С-300/400, а также ОТРК "Искандер-М".

В 11:18 отбой тревоги дали в Херсонской области. Спустя еще 10 минут угроза миновала для Запорожской и Днепропетровской области.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 27 августа совершила массированную атаку по Украине с применением ракет, постоянно менявших траекторию полета. По всей стране с 03:00 воскресенья была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более трех часов и в это время в ряде регионов раздавались взрывы.

Также ночью 27 августа российская террористическая армия обстреливала мирных жителей Днепропетровской области. Враг открывал огонь по Никопольскому району.

Ранее сообщалось, что 26 августа вражеская армия нанесла удар по Херсону. В результате попадания снарядов пострадали минимум три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска обстреляли Купянский район. Под вражеским огнем оказалось кафе в селе Подолы, где находились люди. В результате российского теракта погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.