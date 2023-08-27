Россияне ночью ударили по Днепропетровщине, есть разрушения – ОВА

Ночью 27 августа российская террористическая армия обстреливала мирных жителей Днепропетровской области. Враг открывал огонь по Никопольскому району.

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Оккупанты били по гражданским объектам из артиллерийского вооружения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Россияне обстреляли город Марганец из тяжелой артиллерии. Также под вражеским огнем оказался Синельниковский район. Кроме того, войска РФ терроризировали Славгородскую громаду.

В результате военных преступлений на одном из агропредприятий начался пожар – огонь уничтожил грузовик. Также из-за преступных действий россиян повреждены несколько хозяйственных построек, гараж и трактор. Пострадали в том числе два частных дома. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 27 августа совершила массированную атаку по Украине с применением ракет, постоянно менявших траекторию полета. По всей стране с 03:00 воскресенья была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более трех часов и в это время в ряде регионов раздавались взрывы.

Ранее сообщалось, что 26 августа вражеская армия нанесла удар по Херсону. В результате попадания снарядов пострадали минимум три человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска обстреляли Купянский район. Под вражеским огнем оказалось кафе в селе Подолы, где находились люди. В результате российского теракта погибли два человека, еще один гражданский получил ранения.