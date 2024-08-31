Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности: говорили о формуле мира и оружии для ВСУ

Украинская делегация в субботу, 31 августа, встретилась в Вашингтоне с советниками по вопросам нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Темами переговоров стали обеспечение оружия украинской армии и реализация Формулы мира.

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Делегацию возглавила вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в свою очередь провел встречу с советниками по вопросам нацбезопасности четырех стран-партнеров.

В состав делегации также вошли министр обороны Украины Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советница Ермака Дария Заровна.

Американскую делегацию возглавил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, Великобритании – советник по национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плэтнер, Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.

Стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской ПВО и защите энергосистемы.

Ермак во время встречи подчеркнул, что для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение, информировали в ОП.

"Наши с вами координация и совместные усилия очень важны. Мы вместе уже прошли долгий путь и многое сделали. Но сейчас настал особый момент, когда нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Важно правильно использовать этот момент", – сказал он.

Он добавил, что советники проделали долгий путь ради встречи, и поблагодарил за совместную работу.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации на поле боя и нуждах Сил обороны Украины.

Речь также шла о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестиции союзников в оборонно-промышленный комплекс Украины, сообщили в ОП.

Подробно обсудили и подготовку и процедуру дальнейшей имплементации Украинского договора, принятого партнерами Украины во время 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Кроме того, был согласован план действий по реализации уже подписанных документов безопасности.

Отдельное внимание было уделено реализации Формулы мира. Ермак рассказал о тематических конференциях, которые должны состояться в ближайшее время, говорится в сообщении ОП.

Как писал OBOZ.UA, накануне украинская делегация провела в США встречу с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Умеров проинформировал его о ситуации на поле боя, приоритетных потребностях ВСУ, ПВО и развитии оборонной индустрии Украины.

Напомним также, Салливан 30 августа Салливан рассказал, что США и Китай пока не смогли согласовать конкретный план по переговорам о завершении войны в Украине. Наконец, заявил он, Украина сама будет решать, хочет ли она продолжать дипломатию и переговоры.

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