'Украинская разведка предупредит, если РФ будет готовить удар 'Орешником': Буданов дал объяснения. Видео

Если войска Российской Федерации будут готовиться запустить по украинской территории ракету "Орешник", Главное управление разведки Министерства обороны предупредит об этом. Сейчас такой угрозы нет.

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Об этом 15 мая заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии "24 каналу". Журналистка указала на запугивания от российской пропаганды, распространяемые в последнее время, о якобы предстоящем ракетном ударе.

"Будет "Орешник", не будет?" – спросила корреспондентка.

Буданов поспешил успокоить: "Вы же видели, что от ГУР МО не было никакой информации. Успокойтесь! Когда что-то происходит, к сожалению, вы всегда от нас видите предупреждение".

Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины заявили, что Россия в теории может прибегнуть к удару "Орешником", но наше государство будет знать об этом заранее.

Как писал OBOZ.UA:

– Ракета, которую кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "Орешником", ударила по Днепру 21 ноября 2024 года. Она имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки, поэтому больших разрушений не произошло.

– Позже Путин предложил Украине и западным странам выбрать объект в Киеве, по которому РФ нанесет аналогичный ракетный удар, для проведения "технического эксперимента".

– Президент Украины Владимир Зеленский достаточно резко, но весьма точно отреагировал на "предложение" Путина провести "технологическую дуэль".

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