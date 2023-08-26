Украинские аэроразведчики уничтожили вражеские установки "Пион" и "Акация". Видео

Защитники Украины из рядов Национальной гвардии показали ликвидацию двух российских артиллерийских установок. Удачную охоту на вражеские "Пион" и "Акацию" провели наши аэроразведчики.

Видео дня

Артиллерию врага сожгли взрывные устройства, сброшенные с дрона. Соответствующим видео на своем официальном Telegram-канале поделился министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Известно, что операцию выполнили аэроразведчики 27-й отдельной Печерской бригады Нацгвардии Украины. Направление фронта не называется.

"Приятного просмотра", – подписал видео министр внутренних дел нашей страны.

Добавим: 2С7 "Пион" – это советская 203-мм самоходная пушка, а 2С3 "Акация" – самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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