Украинские бойцы показали, как штурмуют оккупантов на участке Соледар – Северск. Видео

В сети появились кадры штурма украинскими силами позиций российских оккупантов в Донецкой области. Защитники устроили врагу горячую встречу на направлении Соледар – Северск.

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Россиян лишили покоя, в частности, бойцы 3-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады, батальона К2. Апокалиптическое видео из указанной местности показали в Facebook К2 54 ОМБр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Бойцы констатировали, что контрнаступление – это тяжело. И действительно, опубликованные кадры напоминают фильм-катастрофу или инопланетные ландшафты, где нет жизни – от живописной Украины там практически ничего не осталось. А по пустым дорогам, давно уже избитым снарядами, сквозь дым и пламя сунутся военные автомобили.

"На технике осуществлялась доставка пехоты в окопы на переднем крае. Условия доставки и окружающая среда достойны отдельного внимания. Трудно даже представить, как чувствует себя воин в технике или на ней. Каждый метр украинской земли стоит крови наших защитников", – заверили военные.

Напомним: ранее бойцы ГПСУ рассказали также о боях под Авдеевкой. Они отражают вражеские штурмы, условия на этом участке фронта тяжелые. Захватчики не пренебрегают запрещенным оружием, забрасывая наших воинов фосфорными снарядами, а также применяют слезоточивый газ.

Когда враг наступает, бросая вперед пехоту при поддержке бронетехники и авиации, наши защитники делают все возможное, чтобы не дать войскам РФ продвинуться вперед. Во время последней попытки вражеского штурма ожесточенное сражение длилось 10 часов без малейшего перерыва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а враг местами оказывается в ловушке. В частности, на указанном участке фронта результативно работают снайперы;

– заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении Донецкой области, на нескольких участках есть продвижение более чем на километр. В самом Бахмуте оккупационные войска России оказались практически в ловушке.

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