Украинские бойцы сбили второй за сутки вражеский вертолет: Ка-52, давай до свидания

Украинские воины нанесли врагу потери в небе. К вечеру 10 апреля они сбили второй за день вражеский вертолет.

Видео дня

В этот раз защитники приземлили российский Ка-52. Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

"Ка-52, давай до свидания", – лаконично написал он.

Стоимость такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.

Если информация Кима подтвердится, количество потерянных Россией за время полномасштабной агрессии вертолетов достигнет 294 единиц.

Ка-52 "Аллигатор" – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.

Экипаж составляет 2 человека.

Напомним, ранее в этот же день воины ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24. Бойцы 110 ОМБр приземлили его на Авдеевском направлении.

7 апреля ВСУ сбили в районе Марьинки Донецкой области Су-25 оккупантов. Момент ущерба попал на видео.

Также сообщалось, что 5 апреля бойцы 10-й ОГШБр на восточном фронте приземлили очередной вражеский "Аллигатор".