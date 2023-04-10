Украинские бойцы сбили второй за сутки вражеский вертолет: Ка-52, давай до свидания
Украинские воины нанесли врагу потери в небе. К вечеру 10 апреля они сбили второй за день вражеский вертолет.
В этот раз защитники приземлили российский Ка-52. Об этом сообщил глава Николаевской областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.
"Ка-52, давай до свидания", – лаконично написал он.
Стоимость такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.
Если информация Кима подтвердится, количество потерянных Россией за время полномасштабной агрессии вертолетов достигнет 294 единиц.
Ка-52 "Аллигатор" – это российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя.
Экипаж составляет 2 человека.
Напомним, ранее в этот же день воины ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24. Бойцы 110 ОМБр приземлили его на Авдеевском направлении.
7 апреля ВСУ сбили в районе Марьинки Донецкой области Су-25 оккупантов. Момент ущерба попал на видео.
Также сообщалось, что 5 апреля бойцы 10-й ОГШБр на восточном фронте приземлили очередной вражеский "Аллигатор".
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