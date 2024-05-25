Украинские десантники не дали закрепиться оккупантам в районе Волчанска: видео

Черновицкие десантники не дали закрепиться российским оккупантам в районе Волчанска Харьковской области. Защитники нанесли огневое поражение по позициям врага и заставили его отступить.

В результате боя россияне понесли потери в бронетехнике. Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины не дали закрепиться противнику на позициях в Волчанске. Военнослужащие с помощью дронов установили, что враг пытается закрепиться в двух домах на окраинах города.

После этого защитники получили точные координаты врага и нанесли по его позициям огневое поражение. В результате ударов противник понес потери в живой силе и технике.

"Мы заехали и сделали свое дело. Эмоции были очень впечатляющими, потому что это не по телевизору смотришь, а в 25-30 метров. С задачей справились хорошо", – сказали украинские военнослужащие.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что подразделениям Сил обороны Украины удалось взять под огневой контроль приграничье Харьковской области. Речь идет о территориях, куда зашли войска России в рамках своего нового наступления на севере региона, начавшегося 10 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, военный бригады "Спартан" Нацгвардии Денис Каратаев рассказал, что в направлении Липцев Россия бросает в штурмы подразделения "Шторм-Z". Они пытаются проводить ротации, однако украинские воины делают все возможное, чтобы не дать врагу нарастить численность и темпы атак.