Чем украинские дроны лучше западных аналогов и как решить проблему комплектующих: интервью с директором ассоциации БПЛА

В Украине создан новый род войск – Силы беспилотных систем. Сейчас соответствующий закон № 11507 "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О вооруженных силах Украины" ожидает подписи президента Владимира Зеленского.

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О ситуации на отечественном рынке дронов OBOZ.UA рассказывает Катерина Михалко, исполнительный директор ассоциации "Технологические силы Украины", в которую входят крупнейшие частные производители беспилотных летательных аппаратов.

– Производство дронов на кухне – конечно же шутка, но как выросла отрасль за 2,5 года полномасштабной войны, сколько сейчас производителей БПЛА в ассоциации и в целом по Украине?

– Наша ассоциация сейчас объединяет 35 ведущих компаний – производителей беспилотных летательных аппаратов, многие из которых занимаются их производством еще с 2014 года. И все они поставляют дроны по государственным контрактам.

А в целом в этой отрасли, которая развивается очень стремительно, около двухсот производителей. Среди них есть как небольшие стартапы, как говорится, "гаражные", так и десятки довольно крупных производителей. Но я говорю только о частной сфере, с государственными предприятиями мы не взаимодействуем. Сколько их – это "Укроборонпром" знает.

– Какой сейчас спектр производства отечественных беспилотных летательных аппаратов?

– Украина в настоящее время производит практически все виды беспилотников: FPV-дроны, разведывательные, коптеры дальней разведки, ударные коптеры, беспилотники самолетного типа. Они конкурентоспособны с беспилотными летательными аппаратами иностранного производства, а порой это уникальные продукты.

– Каких видов беспилотников в Украине производят больше всего, в процентном отношении?

– В общем по рынку сказать не могу. А у нас в объединении представлен весть спектр, и всего поровну.

– Что вы скажете о БПЛА "Паляниця". Это уже даже не беспилотник, а просто крылатая ракета! Если судить по дырам в многоэтажных домах в подмосковном Раменском, обычному дрону такое не под силу.

– Конкретно "Паляницю" комментировать пока не буду. Но в технологическом плане это все-таки беспилотник.

– Можно ли утверждать, что наши дроны лучше и дешевле западных аналогов?

– Еще раз повторюсь – украинская продукция вполне конкурентоспособна. При этом есть ряд и других преимуществ. Первое – разработчики находятся в Украине, они непосредственно общаются с нашими военными, и есть прямая обратная связь с линией фронта. Наши компании быстро адаптируют свои технологии к реальным запросам, к реальности войны. И вооружение становится более эффективным.

Второй плюс – нашим разработчикам проще обучать наших военных: они рядом. Третье – ремонт техники, обслуживание: если разработчик в Украине, то все это происходит быстрее и легче. Если дрон, например, американский, значит, технику нужно отправлять ремонтировать в США, а это долго, и, соответственно, неэффективно. А наши, кстати, часто ремонтируют технику бесплатно, в качестве волонтерской помощи.

Что касается стоимости, то украинские беспилотники могут быть дешевле иностранных аналогов в несколько раз.

– Насколько сложный процесс сертификации, чтобы дрон приняли на вооружение?

– Постановка продукции на вооружение – довольно сложный процесс. Но в условиях военного положения есть еще одна процедура – допуск к эксплуатации. Эта процедура довольно бюрократическая, но она должна быть такой, учитывая специфику продукции. Но для БПЛА процесс достаточно упрощенный. О времени говорить сложно – все зависит от вида изделия.

– Насколько большая проблема комплектующих? Как я понимаю, в этом отношении мы сильно зависим от иностранных поставщиков.

– Да, к сожалению, процент иностранных комплектующих довольно высок, 50-60%. Почему так? Для импортных комплектующих есть налоговые преференции, и в то же время их нет для локального производителя. Ситуация с Китаем, который с 1 сентября запретил экспорт комплектующих к БПЛА, должна стать тревожным звоночком для нас всех. В Украине нужно локализовать не только конечный продукт, то есть дроны, но и производство комплектующих. Для этого таким предприятиям необходимы: освобождение от налогов, доступные кредиты и бронирование специалистов от армии.

– А у компаний – производителей БПЛА есть проблема бронирования сотрудников от армии?

– Уже нет. Она существовала еще полгода назад, но принято решение о 100% бронировании сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

– Буквально десять дней назад на заседании рабочей группы Верховной Рады говорилось, что прибыль обычной продукции предприятий ОПК – 5-7%, а по дронам – до 25%. Это почему?

– Уже все не так. Правительство отреагировало быстро, проведена дерегуляция, и сейчас для обычной продукции ОПК ограничений по прибыльности нет. А вот для беспилотников оставили 25%. Так что теперь дискриминация – у нас.

Оборотных средств, финансирования, к сожалению, мало для новейших разработок. Государству сегодня не хватает денег, чтобы покупать всю продукцию, которую способен производить сектор БПЛА, – возможности ограничены бюджетом. Поэтому нужно облегчить выход на западные рынки, где наша продукция также может продаваться. А после победы отрасль по привлечению валюты в Украину может стать одной из ключевых.