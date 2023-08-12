Украинские дроны начнут топить крейсеры-носители 'Калибров', – Крамаров

Украинские морские дроны продемонстрируют невероятную эффективность в борьбе с российскими надводными военными целями. Учитывая их мощность, можно ожидать уничтожение ракетных крейсеров-носителей ракет "Калибр", которыми российские оккупанты атакуют Украину.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров. "Если танкер и тяжелый транспортный десантный корабль ушли или почти пошли на дно, то такие типы, как, например, их ракетные крейсеры – это уже однозначно будет повторение судьбы крейсера "Москва", – отметил он.

Говоря о последних успешных ударах по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "SIG", эксперт заметил, что украинские морские дроны "проявили себя прекрасно".

"Я очень рад, что наша Служба безопасности, командование Военно-Морских Сил сразу подтвердило нашу причастность к атакам на два российских судна, оба они были подтоплены в украинской морской зоне в соответствии с международным правом", – добавил Крамаров.

По его словам, это действительно знаковые события, поскольку речь идет о поражениях тяжелых кораблей. "То есть попадание одного морского дрона можно приравнять к попаданию тяжелой морской торпеды", – подчеркнул он.

"Сейчас россиянам стоит задуматься о судьбе их ракетных крейсеров, с которых они совершают обстрелы наших городов ракетами типа "Калибр". Потому что если танкер и тяжелый транспортный десантный корабль ушли или почти пошли ко дну, то такие типы, как, например, их ракетные крейсеры – это уже однозначно будет повторение судьбы крейсера "Москва", – предупредил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

4 августа украинский морской дрон в бухте Новороссийска атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк". Корабль был серьезно поврежден.