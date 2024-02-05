Украинские дроны 'подкрались' незамеченными и ударили по оккупантам: эффектное видео

В сети показали эффектное видео уничтожения российских оккупантов на одном из направлений фронта. Украинский дрон незаметно "подкрался" к врагу в тумане и нанес удар.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в Telegram украинский активист Сергей Стерненко. Он сообщил, что БПЛА сработали на отлично под чутким руководством бойцов 3 батальона 80 бригады Десантно-штурмовых войск.

Израильский военный обозреватель Игаль Левин, комментируя указанное видео, предположил, что украинские дроны могли стать для захватчиков неожиданностью из-за тумана – якобы "нелетная" погода.

"Россияне пишут у себя, что сейчас нелетная погода, возможно, это доказывают и командиры своих бойцов на местах", – отметил он.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина надеется изготовить до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд Сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов и ракет. БПЛА собирается в маленьких секретных мастерских по всей территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские пограничники эффектно уничтожили блиндаж и автомобили противника из FPV-дрона. По враждебным целям качественно отработали бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

– Издание Challenges сообщило, что швейцарский стартап Destinus, основанный россиянином и известный своими гиперзвуковыми ракетопланами, снабжает боевые дроны Украины. Речь идет о БПЛА Lord, способных пролететь расстояние от 750 до более 2000 км.