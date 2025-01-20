Украинские дроны устроили оккупантам 'движуху' в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта, с помощью беспилотников. На этот раз боевые дроны штурмового полка "Цунами" сделали "движуху" военным РФ в Торецке.

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Национальной полиции Украины. На кадрах можно увидеть, как российские захватчики безрезультатно пытаются укрыться от точных ударов наших операторов БПЛА.

"Боевые птички штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" устроили "движуху" оккупантам в Торецке. Аэроразведчики заметили врагов, которые как крысы убегали из горящего укрытия в другое здание", – говорится в сообщении.

Там добавили, что наши защитники "сделали этот дом последним, что видели оккупанты в Украине".

Напомним, военные 12-й бригады специального назначения "Азов" продемонстрировали, как останавливают штурмы российских оккупантов на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные РФ применяют для своих штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января стало известно, что воины Сил обороны Украины возобновили контроль над утраченными позициями вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области. В то же время российские войска добились определенных успехов в этих направлениях во время своих постоянных наступательных действий, однако не все их заявления о продвижении находят подтверждение.

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