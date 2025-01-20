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Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
975
Украинские дроны устроили оккупантам 'движуху' в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и живую силу оккупантов по всей линии фронта, с помощью беспилотников. На этот раз боевые дроны штурмового полка "Цунами" сделали "движуху" военным РФ в Торецке.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале Национальной полиции Украины. На кадрах можно увидеть, как российские захватчики безрезультатно пытаются укрыться от точных ударов наших операторов БПЛА.

Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

"Боевые птички штурмового полка "Цунами" бригады Нацполиции "Лють" устроили "движуху" оккупантам в Торецке. Аэроразведчики заметили врагов, которые как крысы убегали из горящего укрытия в другое здание", – говорится в сообщении.

Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео
Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

Там добавили, что наши защитники "сделали этот дом последним, что видели оккупанты в Украине".

Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео
Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео
Украинские дроны устроили оккупантам "движуху" в Торецке: в Нацполиции показали взрывную работу. Видео

Напомним, военные 12-й бригады специального назначения "Азов" продемонстрировали, как останавливают штурмы российских оккупантов на Торецком направлении. Из-за больших потерь бронированной техники военные РФ применяют для своих штурмов легковые автомобили, квадроциклы и электросамокаты.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января стало известно, что воины Сил обороны Украины возобновили контроль над утраченными позициями вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области. В то же время российские войска добились определенных успехов в этих направлениях во время своих постоянных наступательных действий, однако не все их заявления о продвижении находят подтверждение.

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