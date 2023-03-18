Украинские морпехи уничтожили вражескую боевую машину ''Ураган'' и 20 окупантов

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. За прошедшие сутки подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ликвидировали 20 захватчиков ВС РФ.

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Также защитники испепелили российскую систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"Военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в составе группировок продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 20 оккупантов и 1 система залпового огня" , – отмечено в сообщении.

Также в ВМС добавили, что окончательные потери врага уточняются.

Напомним, накануне морпехи показали, как устраивают "разнос" российским оккупантам в Донецкой области. На опубликованном защитниками видео видно, как они наносят удары по захватчикам с воздуха.

Всего накануне защитниками из состава Сил обороны Украины было уничтожено еще 880 оккупантов и 8 артсистем врага. Общие безвозвратные потери России в живой силе достигли 164 200 захватчиков.