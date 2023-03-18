Уничтожены еще 880 окупантов и 8 артсистем врага: данные Генштаба о потерях РФ в войне

За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнило еще 880 военнослужащих российской оккупационной армии. Так, благодаря усилиям Сил обороны Украины общие потери врага в живой силе за весь период полномасштабного вторжения в Украину уже составили 164 200 захватчиков.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 18 марта. Отмечается, что армия оккупантов также существенно потеряла в технике.

В частности, в течение суток защитники Украины превратили в металлолом 5 танков (в общей сложности за период с 24 февраля 2022 года – 3511), 7 боевых бронированных машин (всего 6830), 8 артиллерийских систем (2560 единиц). Также в Украине утилизированы 2 российских РСЗО (506), 15 БПЛА оперативно-тактического уровня (2159), 3 единицы автомобильной техники (5404) и одна – специальной (в общей сложности 259).

Кроме того, за период полномасштабной войны в Украине "демидитаризовано":

– 265 средств ПВО;

– 305 самолетов;

– 290 вертолетов;

– 907 крылатых ракет;

– 18 кораблей и катеров.

Напомним: потери путинская армия несет не только благодаря действиям защитников Украины, но еще и из-за несуразности собственной системы. Оккупанты умирают от потери крови еще до того, как попадают в больницы.

Как пожаловался в одном из перехваченных разговоров российский солдат, из-за того, что медицинские учреждения у линии фронта забиты ранеными оккупантами, их пытаются вывезти сразу в Россию, но не все так просто – для умирающих захватчиков на границе придумали специальные пропуска. Россиянин предположил, что раненых специально не позволяют быстро вывозить, чтобы они не рассказали, что происходит на войне в Украине, и не портили картинку, которую придумывают пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 над населенным пунктом Берестово в Донецкой области. Успешный удар нанесли солдаты подразделения ПВО 10-й ОГШБр "Эдельвейс";

– противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты подбили российский танк в Донецкой области. Поражение вражеской техники воины произвели с помощью ПТРК Javelin.

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