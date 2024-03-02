Украинские морские дроны стали еще опаснее: генерал СБУ рассказал о модернизации

Украинский эксклюзив от Службы безопасности Украины – военно-морские дроны – уже в этом году станут для врага еще более опасными. Сейчас они проходят через серьезные обновления, из-за чего уже теперь стали "сильнее, эффективнее и смертоноснее", чем были.

В 2024 году у СБУ появились "совершенно другие требования к параметрам дронов", заявил в интервью генерал Иван Лукашевич. Именно его называют отцом нового морского оружия, и именно под его руководством в Украине строят и испытывают новые морские дроны.

По словам генерала, во-первых, модернизация устранила недостатки дронов, которыми в октябре 2022 года атаковали корабли в Севастопольской бухте. Во-вторых, у лодок был увеличен размер боеголовки. Теперь украинские морские дроны способны нести более 800 кг взрывчатки.

Еще два обновления ghjdtkb ради "улучшения мореходных качеств". Так, после модернизации у дронов появилась возможность плавания при волнах высотой 1,5 метра. А дальность действия морских дронов теперь составляет более тысячи километров!

Отдельно есть наработки по скорости техники и ее размерам. Также в планах "сделать морские дроны многоразовыми, чтобы они были дешевле и эффективнее", сказал Лукашевич.

В интервью генерал не уточнил, про какие именно дроны идет речь. Однако можно безошибочно сказать, что модернизации подлежат Sea Baby (Морской малыш) – надводные беспилотные ударные лодки СБУ. Именно этот дрон силовики разработали в 2022 году.

Также СБУ использует для спецопераций в Черном море ударные морские дроны "Мамай", однако это новая модификация "Морского малыша". "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 километров в час, утверждают в СБУ.

Есть еще разработка украинской государственной компании, морской дрон "Магура". Но это техника ГУР, а в СБУ отрицают ее использование, отмечая, что их "Морские малыши" превышают "Магуру" по всем показателям.

По данным СБУ, морские дроны СБУ поразили не менее 11 кораблей Черноморского флота РФ. Началось это с октября 2022, когда Украина атаковала корабли России в Севастопольской бухте, повредив, в частности, фрегат "Адмирал Макаров".

В июле 2023 Sea Baby применили для атаки на Керченский мост. Также в 2023 году такими дронами поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк". Также был поврежден буксир "Николай Мур" и новейший разведывательный гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Ранее в Украине стартовал масштабный сбор "Морской бой. Твой ход" на легендарные Sea Baby. Цель – 297,5 млн грн на 35 "малышей".

Как писал OBOZ.UA, потопление большого десантного корабля "Цезарь Куников" – это болезненная потеря для российской флотилии. На сегодняшний день это уже довольно редкий экземпляр в Черном море.

Всего за время полномасштабной войны Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ.

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