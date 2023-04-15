Украинские моряки за сутки уничтожили 18 оккупантов и вражеский миномет

Украинские защитники продолжают в активном темпе уничтожать российских оккупантов. К "демилитаризации" и непосредственной ликвидации врага привлечены все формирования Вооруженных сил Украины.

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Так, украинские моряки за сутки, 14 апреля, уничтожили 18 оккупантов и вражеский миномет. Об этом сообщает Telegram-канал ВМС ВСУ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"За минувшие сутки подразделениями Военно-морских сил ВСУ в составе формирований было уничтожено 18 оккупантов и один миномет", – сказано в сообщении.

Также моряки подчеркнули, что окончательные потери вражеской армии еще уточняются.

Отметим, ранее артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Билинского совершили прицельный удар по месту, которое оккупанты хотели сделать своим укрытием, совершили

Как известно, защитники Украины во время боев 14 апреля ликвидировали 460 военных армии РФ. На 416-й день войны российское оккупационное войско поредело уже на 181 550 солдат и офицеров.

Всего с начала войны ВСУ уничтожили вражеских:

– 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня;

– 911 крылатых ракет;

– 535 РСЗО;

– 283 средства ПВО;

– 307 самолетов;

– 293 вертолета;

– 18 кораблей/катеров.

А в марте ВСУ установили рекорд по уничтожению РЭБ (комплексов радиоэлектронной борьбы) и РЛС (радиолокационных станций) армии РФ. В целом, в прошлом месяце было "демилитаризовано" 34 единицы такой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось новое видео от 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Воины уничтожили БМП и полевой склад боеприпасов противника под Бахмутом.

Силы обороны устроили мощную "бавовну" на юге. Защитники уничтожили наблюдательный пункт, технику и живую силу врага.

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