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Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
1,8 т.
Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео

Бойцы Национальной гвардии ликвидировали на одном из направлений фронта российскую пехоту, пытавшуюся приблизиться к их позициям. Точными ударами дронов защитники отминусовали четыре штурмовые группы – в общем 12 оккупантов.

Видео дня

Такую "охоту" провели воины 13-й бригады НГУ "Хартия". Видео с этими кадрами опубликовано в ее официальных соцсетях.

Военные рассказали, что захватчики пытались совершить новую попытку штурма позиций "Хартии", которая оказалась неудачной.

Две группы по четыре вражеских пехотинца защитники ликвидировали ночью, еще две группы – утром. Всего за считаные часы дроны нацгвардейцев вывели из строя 12 россиян.

Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео

"Оккупантов мы ликвидируем еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление, – потому что тщательно следим за всем фронтом и действуем на опережение. Работаем дальше, служим украинскому народу!" – добавили в "Хартии".

Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео
Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ показали, как отбивают ночные вражеские штурмы под Торецком. Точными ударами защитники уничтожают все: личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и бронетехнику ВС РФ.

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