Украинские нацгвардейцы уничтожили четыре штурмовые группы врага за считаные часы. Видео

Бойцы Национальной гвардии ликвидировали на одном из направлений фронта российскую пехоту, пытавшуюся приблизиться к их позициям. Точными ударами дронов защитники отминусовали четыре штурмовые группы – в общем 12 оккупантов.

Видео дня

Такую "охоту" провели воины 13-й бригады НГУ "Хартия". Видео с этими кадрами опубликовано в ее официальных соцсетях.

Военные рассказали, что захватчики пытались совершить новую попытку штурма позиций "Хартии", которая оказалась неудачной.

Две группы по четыре вражеских пехотинца защитники ликвидировали ночью, еще две группы – утром. Всего за считаные часы дроны нацгвардейцев вывели из строя 12 россиян.

"Оккупантов мы ликвидируем еще до того, как они успевают организовать полноценное наступление, – потому что тщательно следим за всем фронтом и действуем на опережение. Работаем дальше, служим украинскому народу!" – добавили в "Хартии".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы НГУ показали, как отбивают ночные вражеские штурмы под Торецком. Точными ударами защитники уничтожают все: личный состав, квадроциклы, мотоциклы, легковые автомобили, грузовики и бронетехнику ВС РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!