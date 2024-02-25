Украинские нацгвардейцы вступили в неравный бой со штурмовиками врага у Роботиного и ликвидировали угрозу. Видео

В районе Роботиного на Запорожье 4 бойца из батальона "Маори" Национальной гвардии Украины стали в бой против превосходящих сил противника: 3 БТР-82 с пехотой на броне. Благодаря проявленному мужеству военных штурмовую колонну удалось остановить.

Соответствующее видео показали в Telegram бригады "Спартан". Там отметили, что сражение произошло 19 февраля.

Указанная колонна направлялась на помощь оккупантам, засевшим в населенном пункте. Когда вражеская техника выдвинулась на его западные окраины, началось сражение.

"Первый БТР взорвался на мине ТМ-62, второй был подбит из РПГ. Третий успел высадить пехоту, которая завязала стрелковый бой с нашими защитниками", – говорится в сообщении бригады.

Там подчеркнули, что врага удалось остановить благодаря поддержке минометов, сбросов с дронов и артиллерии, а также проявленному мужеству нацгвардейцев. Сами они получили ранения и находятся на лечении, после чего собираются вернуться в строй.

Напомним, в Telegram-канале "Ронины 44 и 65" сообщили, что оккупанты снова пытались прорваться и зафиксироваться в окрестностях населенного пункта Роботино. Однако благодаря совместной работе экипажей FPV дронов 65-й омбр украинским защитникам удалось доказать врагу, что ему не место на нашей земле.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские защитники взяли в плен возле Роботиного российского рядового Юрия Швеца. Оккупант был призван на захватническую войну только 15 декабря 2023 прямо из колонии, где сидел по 228 статье УК РФ.

– Аналитики DeepState сообщили, что группа российских оккупантов смогла прорваться в населенный пункт Роботино на Запорожском направлении на фронте, но попала в плен к бойцам Сил обороны. Россиян захватили воины 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.