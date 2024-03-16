Украинские патриоты устроили диверсию во время 'выборов Путина' в Скадовске: пять оккупантов ранены

В пятницу, 15 марта, во временно оккупированном Скадовске возле так называемого избирательного участка прогремел взрыв. В результате происшествия ранения получили пятеро путинских захватчиков.

Взрыв раздался в момент патрулирования оккупационных сил. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Украинские патриоты отметили, что препятствуют стране-террористу России проводить фейковые выборы президента на временно оккупированных территориях. Партизаны устроили взрыв в Скадовске Херсонской области 15 марта около 15:00.

Возле "избирательного участка" раздался взрыв в момент патрулирования оккупационных войск. В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов отправились в госпиталь.

Более того, в центре национального сопротивления отметили, что из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация Скадовска фактически отменила дальнейшее проведение "выборов". Вместо этого захватчики устроили так называемое голосование по месту жительства.

В свою очередь кремлевские пропагандисты цинично соврали, что взрыв якобы был нацелен на мирных жителей. По легенде оккупантов, взрывное устройство было заложено в мусорный бак и сдетонировало, когда рядом якобы были мирные жители.

При этом захватчики умолчали о ранении пятерых российских военных. Также пропаганда РФ опубликовала фотографии с последствиями взрыва возле районного дома культуры, в котором оккупанты устроили "выборы".

Напомним, в оккупированном Мариуполе на "выборы" президента РФ сгоняют строителей из страны-агрессора. Захватчики пытаются продемонстрировать "высокую явку" и "легитимность" очередного избрания кремлевского диктатора Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками городе Геническ Херсонской области оккупанты силой заставляют украинцев голосовать на избирательных участках.

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