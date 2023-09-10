Украинские пилоты начнут выполнять боевые задания на F-16 уже этой зимой – The Wall Street Journal

Украинские пилоты начнут выполнять боевые задания на американских истребителях F-16 уже этой зимой. Это может дать ВСУ значительные новые возможности для борьбы с российскими оккупантами в следующем году.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что этот график более оптимистичен, чем предыдущие оценки.

Украинские власти считают, что учитывая, что американская учеба начнется в этом или в следующем месяце, несколько украинских пилотов-истребителей могут быть готовы к работе уже в феврале. При этом США могли бы подготовить опытных украинских пилотов, владеющих английским языком, всего за пять месяцев, а группа, вероятно, на данный момент состоит из менее 10 пилотов.

"Ни Россия, ни Украина не достигли преимущества в воздухе, потому что у каждой стороны достаточно ракет класса "земля-воздух", чтобы помешать самолетам другой. Добавление американских F-16, более старых, но относительно сложных реактивных истребителей, могло бы дать украинцам больше эффективные возможности для борьбы с российскими самолетами и нападений на наземные цели, что, по мнению некоторых экспертов и официальных лиц, могло бы наконец приблизить украинцев к тому виду боя, который является основой военной стратегии США, объединяющей пехоту, бронетехнику, артиллерию и авиацию для уничтожения российской воздушной и наземной обороны, проникновения через несколько оборонных рубежей и отвоевать территорию", – говорится в материале.

Вместе с тем, в США более консервативно относятся к графику подготовки F-16 к бою. Там отмечают большую техническую и материально-техническую силу, которая необходима для того, чтобы поддерживать передовые реактивные самолеты в бою, в дополнение к тренировочному бремени. Даже опытные пилоты, учащиеся на МиГ-29, должны изучать западное оборудование, включая вооружение и системы связи. Представители США заявили, что украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16, по крайней мере, к середине 2024 года, а возможно, и гораздо позже.

"Овладеть F-16 не выйдет за одну ночь. Получить пару эскадрилий F-16 и достичь достаточно высокого уровня их готовности и достаточно высокого уровня мастерства может понадобиться четыре-пять лет", – сказал журналистам генерал Джеймс Гекер, главный командующий ВВС в Европе.

Десятки украинских пилотов собираются начать английскую подготовку в центре английского языка Defense Language Institute на авиабазе Лекленд в Сан-Антонио в течение нескольких недель. Пилоты, уже говорящие на английском, пойдут непосредственно на летную подготовку на базе национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где расположено 162-е крыло.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе официальные лица Украины и США признают, что F-16 будет недостаточно, чтобы доминировать в воздушной войне, учитывая мощную противовоздушную оборону России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления ВСУ необходим надводный флот. Так, в случае увольнения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

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