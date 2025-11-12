Украинские подразделения отошли из Ровнополья, но продвижение врага остановлено – Силы обороны юга

Поздно вечером 11 ноября российские оккупанты нанесли комплексное огневое поражение украинских позиций в районе Ровнополья на Запорожском направлении. С целью сохранения жизни личного состава было принято решение переместить украинские подразделения на более выгодные рубежи.

В то же время украинские защитники остановили продвижение противника. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Запорожское направление

По информации Сил обороны юга Украины, в Запорожской области продолжаются бои. На Александровском и Гуляйпольском направлениях противник не прекращает массированные обстрелы.

Путинская армия активизировала штурмовые действия в районе населенных пунктов Привольное, Зеленая Роща, Ровнополье, Павловка, Вороне, Степное и Новопавловское. В общей сложности на Запорожском направлении зафиксировано 25 боевых столкновений.

Враг несет большие потери

Украинские военные отметили, что попытки продвинуться и захватить территории обворачиваются для российских оккупантов огромными потерями. Только за прошедшие сутки 11 ноября на Запорожском направлении было ликвидировано 58 россиян и почти три десятки захватчиков были ранены.

Несмотря на комплексное огневое поражение украинских позиций, продвижение врага в районе Ровнополья остановлено. Защитники предпринимают действия по блокированию и комплексному поражению противника. Также ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого столкновения этих направлений.

По данным аналитических ресурсов, на Запорожском направлении фронта фиксируется значительная активизация боевых действий и интенсивное огненное влияние со стороны российских оккупантов.

Аналитический проект DeepState подтверждает оккупацию населенных пунктов Новое и Новоуспеновское в Пологовском районе и продвижение врага вблизи Солодкого и Яблочного. Российские войска стремятся окружить Гуляйполе и отрезать важные логистические пути.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что украинские войска 11 ноября отступили с позиций возле нескольких населенных пунктов в Запорожской области. После этого в командовании Вооруженных сил Украины сообщили об оккупации Россией трех сел на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области. Ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

