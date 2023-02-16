Украинские пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт и взяли в плен ''вагнеровца''. Видео

Защитники Украины продолжают уничтожать российскую оккупационную армию на востоке нашей страны. Бойцы не только "двухсотят" россиян, но и берут их в плен.

Видео дня

Обменный фонд пополнился во время захвата вражеского опорного пункта под Бахмутом. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Разведывательный дозор пограничников совершил успешный налет на позиции путинских террористов под Бахмутом 15 февраля. В результате боя один из вражеских опорных пунктов был захвачен украинскими пограничниками.

Выйдя в тыл оккупантов, пограничники атаковали захватчиков. Из стрелкового оружия уничтожили до пяти захватчиков, одного взяли в плен. Украинские защитники сняли, чем враг экипирован.

"Разгрузочный жилет, четыре магазина к автомату, одна граната, бинт и резиновый жгут. Вот и все, что нужно солдату "второй армии мира", – отметили в ГПСУ.

Напомним, Бахмут в Донецкой области остается направлением главного удара российских оккупационных войск. Армия РФ не жалеет своих военных и пытается прорваться в населенный пункт, чтобы оккупировать его.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский сказал, что самое горячее направление на фронте сегодня – Угледар и особенно Бахмут на Донетчине. Защитники Украины, которые стоят там, демонстрируют поразительный героизм и наносят максимальные потери врагу.