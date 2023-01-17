Украинские пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: у врага много погибших и раненых. Видео

Украинские пограничники выбили из Бахмута на Донетчине штурмовой взвод российских оккупантов. В результате враг потерял 12 человек убитыми и около 17 раненными.

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Об этом 17 января рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Ведомство также опубликовало видео поражения российского взвода (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Под прикрытием своей артиллерии противник пытался штурмовать передовые позиции защитников.

Военнослужащие Госпогранслужбы отработали по оккупантам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с дронов. При огневой поддержке Сил обороны Украины противника удалось выбить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения штурмовой группы ЧВК "Вагнера" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.

Согласно данным Генштаба, Силы обороны Украины накануне отбили атаки врага в ряде населенных пунктах на Бахмутском направлении.