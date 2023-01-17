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Украинские пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: у врага много погибших и раненых. Видео

Анна Паскевич
War
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Украинские пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: у врага много погибших и раненых. Видео

Украинские пограничники выбили из Бахмута на Донетчине штурмовой взвод российских оккупантов. В результате враг потерял 12 человек убитыми и около 17 раненными.

Видео дня

Об этом 17 января рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Ведомство также опубликовало видео поражения российского взвода (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Украинские пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: у врага много погибших и раненых. Видео

Под прикрытием своей артиллерии противник пытался штурмовать передовые позиции защитников.

Украинские пограничники выбили взвод оккупантов из Бахмута: у врага много погибших и раненых. Видео

Военнослужащие Госпогранслужбы отработали по оккупантам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с дронов. При огневой поддержке Сил обороны Украины противника удалось выбить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео уничтожения штурмовой группы ЧВК "Вагнера" вблизи Курдюмовки под Бахмутом. 15 захватчиков были обезврежены прямыми попаданиями.

Согласно данным Генштаба, Силы обороны Украины накануне отбили атаки врага в ряде населенных пунктах на Бахмутском направлении.

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