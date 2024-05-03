Украинские производители дронов смогут получить грант от государства: в Минэкономики озвучили условия

Предприятия, специализирующиеся на производстве беспилотников, смогут получить грант от государства на сумму 80% стоимости представленного проекта. Этот льготный режим предоставления грантов будет действовать по всей территории, контролируемой Украиной.

Соответствующее решение было поддержано Кабинетом министров на состоявшемся 3 мая 2024 года заседании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

До этого только предприятия на деоккупированных территориях имели возможность воспользоваться льготными условиями, по которым государство финансировало до 80% стоимости проекта.

Замминистра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что эта программа является важным инструментом экономической политики "Сделано в Украине".

"Условия, созданные решением правительства для производителей дронов, будут способствовать развитию этого высокотехнологичного направления во всех регионах страны. Это новые рабочие места, налоги в бюджеты всех уровней. В конечном счете увеличение спроса на квалифицированные инженерно-технические, ИТ-кадры будет стимулировать молодежь учиться соответствующим профессиям. И это очень важно для будущего экономики страны", – сказала Бигун.

Теперь предприятия, занимающиеся производством дронов, смогут использовать грантовые средства на приобретение, доставку и монтаж оборудования, а также на пополнение оборотного капитала. Условия грантовой программы также предусматривают создание определенного количества рабочих мест в соответствии с полученной суммой.

Кроме того, принятое решение предусматривает повышенный контроль за исполнением условий договора получателями грантов. Предприятия, не создавшие в определенный срок оговоренное договором количество рабочих мест, должны вернуть государству пропорциональную сумму от объема гранта в 30-дневный срок с момента выявления нарушения.

Как сообщал OBOZ.UA, западные партнеры, в том числе Великобритания, планируют вооружить Украину новейшими дронами с искусственным интеллектом. В настоящее время в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины уже тестируют пилотные проекты таких БПЛА.

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