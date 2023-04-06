Украинские разведчики готовят ''много интересного'': в ГУР посоветовали оккупантам начинать готовиться. Видео

Главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что оккупантам нужно приготовиться, потому что расплата может поджидать российских военных преступников днем и ночью, на земле, в воздухе и воде. Ведомство намекнуло, что готовит для противника сюрприз.

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Такой "анонс" появился в социальных сетях ГУР МО Украины 6 апреля. В своем Telegram-канале пресс-служба написала: "А мы, знаете ли, за последний год очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов".

Разведчики показали видео учений, когда на поле боя воинов доставили вертолеты. Эффектные кадры, судя по всему, были сняты в теплое время года, когда и где – не уточняется (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В ГУР подчеркнули, что они готовят "много чего интересного". Защитники нашей страны пообещали, что будут уничтожать оккупантов "в режиме нон-стоп".

"Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться и мы бы не достали всех, кто нанес такое горе нашей Родине!" – подчеркнула пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Главное управление разведки МО намекнуло, что захватчики роют окопы во временно оккупированном Крыму не зря. 2 апреля ведомство опубликовало фотографию военнослужащего ГУР с оружием, который выныривает из воды.

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