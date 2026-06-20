Украинские разведчики передали "привет" оккупантам, показав видео из Донецка

Украинские защитники с помощью беспилотника совершили визит во временно оккупированный Донецк. Дрон с высоты птичьего полета пролетел над городом и вблизи знаменитого Донецкого аэропорта.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил. Таким образом наши бойцы передали "пламенный привет" захватчикам, напомнив, что ни одно их действие не остается незамеченным.

Украинский БПЛА над оккупированным Донецком

Как отмечается, обзор областного центра глубоко в тылу врага осуществил экипаж взвода БПЛА бригадной разведки 42-й отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя.

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"Донецк. Временно оккупированный областной центр с высоты птичьего полета", – говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что российские оккупанты не могут считать себя недосягаемыми даже на значительном расстоянии от линии боевого столкновения, ведь военные объекты противника находятся под постоянным контролем и остаются хорошо заметными для украинских сил.

Напомним, 1-й Отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ заявил, что взял под огневой контроль Донецкий аэропорт, который оккупанты превратили в один из ключевых элементов своей военной логистики. Это первый в современной истории случай проведения операции такого типа.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удар по пункту дислокации 90-го саперного полка армии РФ в населенном пункте Пионерское Донецкой области. По имеющимся данным, операция была проведена с применением 25 ударных беспилотников. В результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие, а также утрачено инженерное оборудование, боеприпасы и автомобильная техника.

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