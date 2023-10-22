Украинские штурмовики выкурили оккупантов из опорника под Бахмутом. Видео с БПЛА

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают освобождать украинскую землю от российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Недавно они провели впечатляющую операцию по выкуриванию захватчиков из их опорного пункта на одном из направлений.

Для этого украинские штурмовики приблизились вплотную к вражеским позициям и совершили ряд мощных подрывов во вражеских "норах". Видео, снятое с помощью БпЛА, было опубликовано в Telegram-канале 3 ОШБр.

"Штурмовики приблизились вплотную к позициям противника и с рискованной дистанции совершили ряд мощных подрывов прямо во вражеских норах. Сквозные взрывы в трубах с россиянами – работа отчаянных бойцов 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады", – отмечается в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видно, как украинские воины совершают подрывы, заставляя оккупантов вылезать из опорника и убегать.

Видео дня

"Невозможно добиться успеха без синергии усилий всех подразделений, но именно пехота выполняет самую тяжелую работу. На видео видно, насколько", – прокомментировал отчаянные действия защитников майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что атаки РФ на Авдеевку привели к увеличению потерь оккупантов на 90%. Таковы последствия избранной российским командованием тактики "мясных штурмов".

В общей сложности, утверждают в Минобороны Великобритании, с начала полномасштабного вторжения войска РФ безвозвратно потеряли до 190 тыс. своих солдат. Вместе с ранеными потери составляют 290 тысяч. Однако в эту цифру не входят потери ЧВК "Вагнер", речь идет только о вооруженных силах РФ.