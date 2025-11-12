Украинские штурмовые группы проводят зачистку улиц в Покровске: появились кадры операции. Видео

Украинские штурмовые группы продолжают зачистку улиц в Покровске, нанося потери оккупантам и контролируя ситуацию на передовой. Полк "Скала" регулярно проводит точные операции, ликвидируя врага и его ресурсы.

Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады. За последние действия штурмовики обнаружили передвижения противника возле нескольких домов, начали зачистку и вступили в контратаку.

Во время боя оба воина получили ранения, но продолжили выполнять задание. Враг подвергся атакам гранатами и огнем с позиций штурмовиков, после чего подразделения дистанционно ликвидировали оккупантов с помощью дронов.

Кроме того, штурмовики ликвидировали врага, который пытался атаковать соседнюю позицию, используя точную корректировку дронов и огневую поддержку.

Особенно отмечалось нетипичное снаряжение одного из оккупантов, который оказался хорошо экипированным и живучим, однако его постигла такая же судьба, как и других захватчиков.

За один выход только одна штурмовая группа полка "Скала" уничтожила пятерых российских оккупантов, при этом выполнила задание без потерь среди своих.

Операции в Покровске продолжаются, а штурмовые группы регулярно обеспечивают контроль над районом и наносят потери врагу.

Как писал OBOZ.UA:

– В Покровске и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, однако темпы продвижения оккупантов снизились. Россияне "притормозили" атаки для расширения своей логистики и подтягивания дополнительных сил к Покровску, заявили аналитики Института изучения войны. В то же время захватчики блокируют украинскую логистику в Мирнограде.

– Российские подразделения достигли определенного продвижения и 10–11 ноября осуществляли атаки как в пределах самого Покровска, так и вблизи города.

– Военный эксперт Владислав Селезнев предупредил о серьезных рисках для украинских подразделений, которые с трудом могут получать подкрепление на указанном участке фронта.

