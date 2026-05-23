Украинские спецназовцы 'помогли' 12 оккупантам подорваться на минах под Покровском. Видео

Украинские защитники не прекращают уничтожать военную технику и личный состав противника по всей линии фронта. Наши бойцы совершили удачную операцию по ликвидации более десятка российских пехотинцев на Покровском направлении.

Миссию выполнили военные 14 бригады оперативного назначения им. Ивана Богуна НГУ "Червона Калина". Феерическое видео опубликовано в Telegram-канале спецназовцев.

"Тропами оккупантов. Массовые подрывы вражеской пехоты на минах", – говорится в сообщении.

Российским оккупантам не место на украинской земле, поэтому везде, где ступает нога захватчика – взрывается мина. И подобная закономерность является достаточно важной, ведь каждый ликвидированный вражеский пехотинец означает сорванное наступление и уменьшение наступательного потенциала противника.

"Саперы бригады "Червона Калина" бережно работают, чтобы очистить Покровское направление от российского присутствия", – указано в сообщении.

Какова ситуация на Покровском направлении

По информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 23 мая, на Покровском направлении с начала суток российские войска 17 раз пытались вытеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Родинского, Новоалександровки, Гришино, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также в направлении Шевченко и Белицкого. По состоянию на сейчас продолжаются четыре боевых столкновения.

Напомним, ранее в 20-й бригаде беспилотных систем "К2" показали, как наши защитники выбивают российскую логистику и технику в глубине оккупированных территорий. Дроны поражают цели за десятки километров от линии боевого соприкосновения. В частности, зафиксировано поражение грузовиков и артсистем.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинские военные сорвали планы российских пехотных подразделений, которые пытались со стороны Бахмута осуществить наступление на окраины Часового Яра в Донецкой области. По противнику были нанесены удары с применением беспилотников и артиллерии, что не позволило ему продвинуться вперед.

