Украинские танкисты завершат подготовку на Abrams через несколько недель: они приятно удивили инструкторов из США

Украинские танкисты завершат подготовку на танках Abrams на полигоне Графенвёр в Баварии, ФРГ, уже через четыре недели. И это блестящий результат. Воины за восемь недель учений приятно удивили инструкторов из США.

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Об этом сообщает Stars and Stripes. Военные учения на самых современных американских боевых танках проходят 200 украинских военнослужащих. И, как отмечают военные инструкторы США, вскоре бойцы ВСУ будут готовы использовать их против российских оккупантов.

К слову, Пентагон собирается доставить в Киев 31 отремонтированный Abrams уже к этой осени.

"Поскольку мы продолжаем обучать украинские вооруженные силы использованию все более и более совершенных систем вооружений, мы продолжаем удивляться тому, как быстро они адаптируются", – заявил официальный представитель Европейского командования США капитан Уильям Спикс.

Учения проводит Объединенная многонациональная тренировочная группа "Украина", которая была создана в 2015 году для обучения украинских солдат в нашей стране, но после полномасштабного российского вторжения переехала в Германию.

С тех пор более 12 000 украинцев научились пользоваться 36 американскими военными системами, в том числе боевыми машинами Stryker и Bradley. А сейчас обучение в целом проходят около 1000 украинских военнослужащих.

"Они хотят знать как можно больше деталей, которые мы можем предоставить. Они целеустремлены, вдохновлены и все в деле", – сказал об украинских военных представитель министерства обороны США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Германию прибыли три десятка американских боевых танков M1A1 Abrams, на которых сейчас учатся украинские военные. Технику доставили в страну немного раньше установленного графика.