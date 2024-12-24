Украинские военные будут проходить курсы по выживанию в экстремальных условиях по новому стандарту. Фото

Украинские военные начнут проходить курсы по выживанию, избеганию захвата в плен, стойкости в плену и эвакуации (SERE) по новому военному стандарту. Эта программа подготовки будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного.

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Каждый уровень будет иметь свои специальные задачки и способы обучения. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Стандарты SERE были созданы на основе НАТО с учетом боевого опыта и национальных особенностей Украины. Они стали частью усилий страны, направленных на повышение уровня боевой подготовки военных и приближение украинских военных стандартов к стандартам НАТО.

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков подчеркнул, что такие курсы по выживанию являются важной составляющей военной подготовки, поскольку военнослужащие могут оказываться в сложных условиях, выполняя боевые задания, и должны быть готовы к любым вызовам.

"Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задания при сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях. В то же время, внедрение такого стандарта приближает нас к принципам НАТО, что является важным шагом на пути евроатлантической интеграции", – пояснил он.

Подготовка будет охватывать такие направления как поисково-спасательная деятельность, выживание, избегание захвата в плен, устойчивость в плену, подготовка к эвакуации и переподготовка. Военные получат практические навыки выживания в разных условиях – от арктических и тропических до горных и пустынных районов. Особое внимание уделят организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированных военнослужащих.

Обучение будут проводить опытные инструкторы SERE, регулярно проходящие переподготовку. Целью принятия этого стандарта является повышение обороноспособности Украины, повышение уровня подготовки военнослужащих и содействие интеграции Вооруженных сил Украины в стандарты НАТО, что позволит обеспечить высокую взаимосовместимость с требованиями Альянса.

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