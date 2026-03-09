Семь часов под угрозой дронов: украинские военные на Покровском направлении эвакуировали раненых с помощью НРК. Видео

Силовики Национальной гвардии Украины из бригады оперативного назначения"Спартан" провели эвакуацию раненых с поля боя. Спасение длилось семь часов из-за постоянной угрозы со стороны россиян.

Об этом говорится в сюжете пресс-службы бригады. Для транспортировки раненых использовали наземного робота.

Как проходила операция

Как рассказывают сами силовики, сначала они хотели вывести двух раненых автомобилем, но из-за роя вражеских FPV-дронов пришли к выводу, что это крайне рискованно. Поэтому решили задействовать робота, дополнительно воспользовавшись ухудшением погоды.

"Мы задание получили ночью, и начали сразу действовать. Готовились ориентировочно полчаса, хорошо, что робот был готов к своим задачам. Старались учитывать безопасные маршруты, в любой момент готовясь к налету дронов", 6 сказал оператор сухопутных роботов по кличке Шерхан.

Заместитель командира 1 батальона ОП Иван Попов отметил, что несмотря на плохую погоду, сложность движения из-за грязи и риск в любой момент быть под атакой российских FPV-дронов, раненых удалось вывести роботом. Далее их передали группе эвакуации, которая вывозила их бронеавтомобилем.

Подход также отметил и командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

"Роль дронов и в частности НРК сейчас чрезвычайно важна, так же, как и понимание тактики их применения в реалиях фронта", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее силовики "Спартана" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

Также ВСУ остановили наступление армии РФ в направлении Ямполя на Славянском направлении. Там россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, постоянно осуществляют попытки инфильтрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области был уничтожен очередной российский средний танк Т-72. Его сожгли украинские дронари в районе поселка Ямполь.

