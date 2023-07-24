Украинские военные показали уничтожение вражеской САУ 2С7 'Пион' на Запорожье: видео

Украинские военные продолжают ликвидировать врага и освобождать украинские земли. Так, Вооруженные силы Украины смогли уничтожить вражеской САУ 2С7 "Пион".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Третья сила". После попадания началась детонация БК (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Уничтожение вражеской САУ 2С7 "Пион", после попадания началась детонация БК", – говорится в сообщении.

В источнике указали, что уничтожение вражеской техники произошло на Запорожском направлении.

Отметим, что система 2С7 серийно производилась на Кировском заводе в Ленинграде с 1975 года. Основным вооружением является 203-мм пушка 2А44, имеющая максимальную скорострельность 1,5 выстрела в минуту (в модернизированном варианте 2С7 "Малка" — до 2,5 выстрелов в минуту).

Ходовая часть выполнена на базе основного танка Т-80 и состоит из семи пар сдвоенных катков и шести пар одинарных поддерживающих. Мощность двигателя — 780 л.с (в модернизированном варианте — 840 л.с). Боевая масса — 45 тонн. При таком соотношении установка может развивать скорость по трассе до 50 км в час.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– моряки ВМС ВСУ уничтожили очередной российский состав вместе с десятком оккупантов. Также была "демилитаризована" вражеская техника;

– 22 июля Силы обороны применили авиацию и ракетно-артиллерийские подразделения для поражения сектора сосредоточения вражеских позиций в Скадовском районе Херсонской области. Армия противника потеряла 24 бойца, еще многие из них получили ранения.