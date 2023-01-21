Украинские военные вскоре начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании – посол Пристайко

Воины Вооруженных сил Украины готовятся начать обучение на боевых танках Challenger 2. Эту технику Украине передает правительство Великобритании.

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ВСУ получат танковую роту Challenger 2. Учения пройдут на территории Великобритании, рассказал полол Украины в этом государстве Вадим Пристайко в комментарии изданию "Радио Свобода" в пятницу, 20 января.

Дипломат не назвал точную дату, когда украинские военные поедут учиться, но отметил, что это произойдет "вот-вот". Также он сказал, что в Великобритании уже готовят боевые танки, обещанные Украине, к отправке на территорию нашей страны.

Сколько будут длится учения танкистов на Challenger 2 Пристайко не уточнил, по его словам, пока что спрогнозировать даты сложно. Представитель МИД считает, что на это может уйти от четырех до шести недель.

"Экипажи вот-вот приступят к тренировкам на территории Великобритании. Уже тренируются экипажи тяжелых артиллерийских систем, скоро приедут и танкисты", – сказал он.

Посол также добавил, что Соединенное Королевство в 2022 году подготовило к военным действиям около 10 тысяч украинских пехотинцев, еще 20 тысяч начали учения в начале 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 января Великобритания объявила о передаче Украине рекордного пакета военной помощи. ВСУ получат 14 танков Challenger 2, 30 самоходных артиллерийских установок AS90, сотню единиц бронетехники, десятки БПЛА.

– Глава МИД страны Джеймс Клеверли позже уточнил, что помимо Challenger 2 и САУ, Лондон передаст Украине две сотни единиц бронетехники.

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