Украинские военные завершили обучение в Дании: стало известно, когда САУ CAESAR поступят в Украину

Дания передаст Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR. Военная помощь сопровождалась обучением украинских бойцов. Обучение уже закончилось, и наши защитники готовы использовать систему.

Видео дня

Об этом сообщили в минобороны Дании.

"Пока обучение и тренировка завершены, и украинцы готовы к использованию системы", – говорится в сообщении.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в пятницу, 14 апреля, посетил последнюю группу украинцев, проходивших обучение.

"Дания активно поддерживала Украину на протяжении всей войны, и наши пожертвования, по словам самих украинцев, имели большое значение. К этому времени Дания предоставила Украине военную поддержку примерно на 6,2 миллиарда датских крон. С помощью недавно созданного Украинского фонда мы стремимся поддерживать высокий уровень помощи Украине. Это должно иметь реальные и заметные изменения для украинцев", – отметил Поульсен.

В минобороны Дании также сообщили, что САУ CAESAR собираются отправить в Украину в ближайшие недели.

В ведомстве напомнили, что правительство Дании в январе решило передать все 19 САУ Caesar, которые заказало во Франции. Тогда же договорились провести подготовку украинских военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Королевства Дания Поульсен заявил, что уже на следующий месяц Украина должна получить обещанные самоходные артиллерийские установки CAESAR. Он отметил, что переданное Данией вооружение прибудет вместе с уже обученными экипажами.

В марте Дания объявила, что отправит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд. крон (приблизительно $140 млн.). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!