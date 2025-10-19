Украинские воины на фронте поймали ТОС-1А 'Сонцепек' оккупантов. Видео

Украинские военные успешно нейтрализовали боевую машину ТОС-1А "Сонцепёк" российских захватчиков на Лиманском направлении. Эта ночная операция в очередной раз показала высокий уровень профессионализма и координации наших войск.

Об этом сообщили в 53 бригаде ВСУ имени Владимира Мономаха. По данным источников, враг развернул "Сонцепёк" для обстрела украинских позиций, однако украинские защитники действовали быстро и координированно.

Первый удар нанесли "бомберы", заставив технику противника покинуть позицию.

Когда оккупанты пытались отступить, их уже контролировали FPV-дроны батальона SIGNUM. Кумулятивным попаданием был поврежден двигатель ракеты, которая должна была сработать, из-за чего ТОС-1А больше не представлял угрозы для украинских войск.

Хотя система не была полностью уничтожена, украинские воины продемонстрировали главное: лес под контролем, каждый метр территории – под нашей обороной.

В командовании подчеркнули, что успех операции стал возможным благодаря быстрой реакции, профессионализму и слаженной работе подразделений. Эта ночная операция подтверждает, что даже тяжелая техника врага не может противостоять решимости и мастерству украинских воинов.

Напомним, украинские защитники продолжают исправно уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на наши земли. Так, недавно артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов по вражеским позициям, во время которых были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Военно-морские силы Украины успешно уничтожили российский склад боеприпасов в районе Кинбурнской косы. Операция проводилась совместно с подразделением Службы безопасности Украины. Ее результаты продемонстрировали в ярком видео.

