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Украинские воины показали месть для оккупантов за гибель "Да Винчи"

Екатерина Белоброва
War
1 минута
6,7 т.
Украинские воины показали месть для оккупантов за гибель 'Да Винчи'

Воины второго батальона 67 ОМБр Добровольческого украинского корпуса накрывают артиллерийским огнем позиции российских захватчиков на восточном направлении фронта. В честь героя Дмитрия Коцюбайло, друга "Да Винчи", который погиб от осколка вражеского снаряда под Бахмутом 7 марта, побратимы подписывают его позывным каждую боеголовку, отправленную на уничтожение противника.

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Кадры перед артиллерийским обстрелом опубликовали в Facebook Сухопутных войск ВСУ. Наши защитники помнят подвиг своего боевого товарища и обещают отомстить его убийцам.

"Пусть не будет оккупантам покоя ни на земле, ни на небе! За Да Винчи! За несгибаемого, свободного сына украинской Нации", – указали бойцы.

Украинские воины показали месть для оккупантов за гибель ''Да Винчи''

Напомним, что в память о своем возлюбленном девушка Дмитрия Коцюбайло Алина опубликовала трогательное танцевальное выступление с ним. На кадрах она одета в этнический украинский наряд, а "Да Винчи" – в военную форму.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на малой родине "Да Винчи", Ивано-Франковщине, в селе Бовшев, сотни людей пришли с ним проститься. Соседи и друзья семьи парня вспоминают о нем теплыми словами: Дмитрий отличился не только мужеством на войне, но и всегда был приветливым, чутким, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь.

Гроб с телом "Да Винчи" захоронен на Аскольдовой могиле в столице. Траурную церемонию посетили тысячи украинцев, высшее военное руководство и президент Зеленский.

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