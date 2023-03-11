Украинские воины показали месть для оккупантов за гибель ''Да Винчи''

Воины второго батальона 67 ОМБр Добровольческого украинского корпуса накрывают артиллерийским огнем позиции российских захватчиков на восточном направлении фронта. В честь героя Дмитрия Коцюбайло, друга "Да Винчи", который погиб от осколка вражеского снаряда под Бахмутом 7 марта, побратимы подписывают его позывным каждую боеголовку, отправленную на уничтожение противника.

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Кадры перед артиллерийским обстрелом опубликовали в Facebook Сухопутных войск ВСУ. Наши защитники помнят подвиг своего боевого товарища и обещают отомстить его убийцам.

"Пусть не будет оккупантам покоя ни на земле, ни на небе! За Да Винчи! За несгибаемого, свободного сына украинской Нации", – указали бойцы.

Напомним, что в память о своем возлюбленном девушка Дмитрия Коцюбайло Алина опубликовала трогательное танцевальное выступление с ним. На кадрах она одета в этнический украинский наряд, а "Да Винчи" – в военную форму.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на малой родине "Да Винчи", Ивано-Франковщине, в селе Бовшев, сотни людей пришли с ним проститься. Соседи и друзья семьи парня вспоминают о нем теплыми словами: Дмитрий отличился не только мужеством на войне, но и всегда был приветливым, чутким, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь.

Гроб с телом "Да Винчи" захоронен на Аскольдовой могиле в столице. Траурную церемонию посетили тысячи украинцев, высшее военное руководство и президент Зеленский.

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