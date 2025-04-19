Украинские воины показали новые кадры отражения большого штурма врага на отрезке от Новоторецкого до Елизаветовки. Видео

Украинские защитники отбили большой штурм путинской армии на отрезке от Новоторецкого до Елизаветовки Донецкой области. Для наступления враг задействовал значительное количество военной и живой силы.

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Видео успешной операции обнародовали в Telegram-канале DeepState. Попытки оккупантов продвинуться вперед оказались напрасными.

"Бойцы бригады НГУ "Червона Калина" опубликовали дополнительные кадры отражения большого штурма. Штурмовые действия были действительно массированы, учитывая количество техники и пехоты, которое было применено по всему отрезку от Новоторецкого до Елизаветовки", – говорится в сообщении.

По данным DeepState, атаки противника отражались совместными усилиями со 117 ОМБр, 38 ОБрМП и другими подразделениями. Россиянам удалось ненадолго прорваться в Миролюбовку, но эта попытка оказалась для них неудачной, украинские военные ликвидировали технику и личный состав.

"Карту в данном районе менять нет смысла, ведь это была одноразовая акция, по предварительным уточнениям, после атаки ЛБЗ существенных изменений не претерпела, но все может измениться в любое время", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы СБУ остановили механизированный штурм россиян. Благодаря точным ударам, холодному расчету и новым технологиям враг остался без большого количества бронетехники, средств связи, дронов и складов из БК.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля Силы обороны Украины отразили массированный штурм оккупантов на Запорожском направлении и сохранили все позиции. Было обезврежено около 140 захватчиков, 29 единиц боевой техники, поражены три танка.

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