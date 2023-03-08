Украинские воины точным выстрелом из танка сбили флаг ЧВК "Вагнер": момент попал на видео

Украинские танкисты прицельным выстрелом сбили вражеский флаг, установленный частной военной компанией "Вагнер" на крыше здания. Это произошло на Бахмутском направлении (Донецкая область).

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Соответствующее видео сняли очевидцы и обнародовали в социальных сетях. Роликом поделился Telegram-канал нашего издания "Obozrevatel.ua" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Свою тряпку наемники Евгения Пригожина развесили в Забахмутке – микрорайоне в восточной части Бахмута. Дата съемки не уточняется.

Отметим, что Силы обороны Украины находятся в городе и продолжают давать отпор врагу.

"Вы только представьте, что наши танкисты будут вытворять на Leopard 2!" – написали в Telegram под видео удачного выстрела наших защитников.

Осторожно, в ролике звучит ненормативная лексика! 18+!

Разведка НАТО считает, что в боях за Бахмут Россия несет огромные потери. На одного погибшего украинского воина там приходится по меньшей мере пять ликвидированных захватчиков.

Враг пытается окружить населенный пункт. Кроме кадровых частей, на этом направлении действуют наемники ЧВК "Вагнер", за спинами которых стоят заградительные отряды

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Госдеп США считает, что Бахмут не имеет какого-либо стратегического значения в войне РФ против Украины. Кремль хочет захватить этот город, чтобы показать хоть какие-то результаты.

– В Центре национального сопротивления заявляли, что ЧВК "Вагнер" исчерпывает свои силы в боях за Бахмут.

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