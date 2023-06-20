Украинские воины уничтожили вражеский танк выстрелом из 'Стугни'. Эффектное видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российские оккупационные войска. Наши защитники уничтожили российский танк, в результате чего весь экипаж врага был "демилитаризован".

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом ВСУ. На кадрах показана работа бойцов роты противотанковых ракетных комплексов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Меткий выстрел сделан из комплекса "Стугна-П" с расстояния нескольких километров.

На видео видно, как танк пытается маневрировать и готовится к обстрелу позиций ВСУ. Однако ракета из "Стугни-П" положила конец его попыткам. В результате танк вспыхнул, как сухая пакля, а через несколько секунд в нем сдетонировал боекомплект. Весь экипаж врага погиб.

Следует отметить: в сети показали, как воины 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев изрядно насыпали на головы оккупантам. Защитники с помощью дрона уничтожили вражеский миномет на базе МТ-ЛБ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, 19 июня защитники Украины обезвредили на фронте 1010 российских военнослужащих. Также бойцы уничтожили 103 единицы техники и вооружения ВС РФ, в том числе в небе обезвредили 13 воздушных целей;

– военные 47-й бригады "Магура" показали эффектные кадры мощной работы по позициям оккупантов. На кадрах виден процесс уничтожения военной техники российских оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!