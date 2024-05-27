Украинские войска продолжают оборонную операцию: в Генштабе назвали наиболее интенсивную зону боевых действий

Зоной наиболее интенсивных боевых действий в Украине сейчас является Покровское направление. Наши защитники продолжают ведение оборонной операции. Общее количество вражеских атак по всему фронту 27 мая по состоянию на 19:00 приблизилось к 80-ти.

Об этом в свежей сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Напомним: 27 мая 2024 года продолжаются 824-е сутки полномасштабной войны.

"Нашей группировкой войск определены и доведены задачи по усилению устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", – заверили представители ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении за сутки (на 19:00) произошло 10 боестолкновений. Часть боев продолжалась уже длительное время. Российские войска атаковали авиацией север Харьковщины с применением КАБ. Уже зафиксировано по меньшей мере 25 таких ударов. Две авиабомбы оккупанты запустили по самому Харькову.

"Украинские войска берут большую плату с россиян за попытки продвинуться на Харьковском направлении", – отметили в ведомстве.

Общие потери противника с начала суток – 137 человек погибшими и ранеными плюс 18 единиц вооружения и техники. Уничтожен один танк ВС РФ, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

На Купянском направлении захватчики девять раз пытались прорвать наши оборонные рубежи. И также понесли значительные потери – около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков – современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском – до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.

На Покровском направлении наши Герои с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. В ГШ ВСУ заявили: "Украинским защитникам нелегко, но ситуация контролируемая".

На Времивском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя авиацию и КАБ. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отбиты девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.

На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Как писал OBOZ.UA, 27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Украину отправят французских инструкторов для подготовки военнослужащих. Соответствующие разрешительные документы уже подписаны, впрочем, когда это должно произойти пока неизвестно.

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