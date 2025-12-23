Украинские войска продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка и вблизи Покровска: анализ ISW

Украинские войска продвинулись в Донецкой области на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Также наши защитники имеют успех вблизи Покровска.

В частности, ВСУ контролируют северную часть города. Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны.

Какова ситуация в районе Константиновка-Дружковка

Геолокационные видео от 21 декабря демонстрируют продвижение украинских подразделений в северной части Клебан-Быка (юго-восток от Константиновки). При этом ISW отмечает, что за последние 24 часа существенных изменений там не произошло.

По неподтвержденным сообщениям российские милблогеры отмечали, что российские войска захватили Орехово-Васильевку, наступали на восток от Константиновки, на север от Орехово-Васильевки и Александро-Калиново, на запад от Плещеевки и на юг от Новопавловки.

Геолокационные видео от 21 декабря показывают активность украинских войск к западу от Иванополья, юго-востоку от Константиновки. Это район, где российские источники ранее сообщали о своем присутствии. Российские войска продолжали атаки в самом районе Константиновки и вблизи нее.

Офицер украинского подразделения беспилотников на Лиманском направлении 22 декабря сообщил, что россияне пытаются использовать неблагоприятные погодные условия для продвижения к Лиману и Святогорску, чтобы приблизиться к Краматорску и Славянску.

Ситуация на Покровском направлении

Украинские подразделения недавно продвинулись вдоль трассы E-50 Покровск–Павлоград на северо-запад от Покровска. Со своей стороны российские войска осуществляли атаки в районе Покровска: под городом, на северо-запад возле Гришино, на север вблизи Родинского, на северо-восток возле Ровно и Сухецкого, на восток под Мирноградом, а также на юго-запад в районах Котлино, Удачного, Новоподгороднего, Молодецкого и Сергеевки.

Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Украины Владимир Полевой сообщил, что украинские войска ведут обстрел российских позиций из стрелкового оружия в Покровске, тогда как враг разместил операторов беспилотников в городе.

"Спикер заявил, что российские войска обстреливают дороги и тоннели, чтобы помешать украинской логистике. Полевой сообщил, что по состоянию на 22 декабря украинские войска нанесли 373 потерь среди россиян в зоне ответственности корпуса (ЗО) и 1243 потерь среди россиян в декабре 2025 года. Полевой добавил, что украинские войска контролируют северный Покровск и все еще могут проводить ротации в Покровске", – говорится в материале.

По словам представителя Восточной группы войск Украины капитана Григория Шаповалова, россияне в основном пытаются проникать на украинские позиции небольшими штурмовыми группами, наибольшая активность зафиксирована на западной окраине Гришина. В то же время ВСУ отбили несколько атак оккупантов на мототехнике и уничтожили большое скопление бронетехники, которую враг планировал использовать для механизированных штурмов.

1-й корпус Нацгвардии "Азов" и другие украинские подразделения на Покровском направлении отчитались, что российские войска осуществили механизированный штурм примерно ротой вблизи Федоровки, к северо-востоку от Покровска. В ходе боя украинские силы уничтожили не менее 8 танков, 18 БМП, 5 БТРов и 11 мотоциклов.

Как писал OBOZ.UA, по информации ISW, недавно ВСУ достигли тактического продвижения вблизи Покровска и в приграничной зоне Белгородской области. Аналитики отмечают, что эти действия происходят на фоне попыток Кремля создать иллюзию масштабного наступления на севере Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!