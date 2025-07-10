Украинские войска продвинулись в районе Боровой и Торецка, но у врага тоже есть успехи: анализ ISW

Украинские войска продолжают сдерживать атаки российских оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Недавно защитники имели успехи в районе Боровой и Торецка.

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В свою очередь путинская армия смогла также продвинуться вперед на нескольких участках. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, показывают, что украинские войска недавно продвинулись восточнее Копанок (к востоку от Боровой) в Харьковской области. На этом же участке фронта оккупанты провели наступательные операции северо-восточнее Боровой.

Украинская бригада, действующая в районе Боровой, сообщила, что Силы обороны впервые использовали беспилотные наземные аппараты для проведения наземной атаки, захвата позиций и принуждения российских войск к сдаче. Бригада заявила, что украинские силы также использовали беспилотные летательные аппараты во время атаки.

На Торецком направлении бойцы ВСУ вернули позиции к северо-западу и западу от Яблоновки (северо-западнее Торецка). В то же время геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Нелиповки (северо-западнее Торецка).

Российские войска продолжали наземные атаки в районе Торецка; к северу от Торецка в районе Дылевки; к северо-западу от Торецка в районе Яблоновки, Русина Яра, Попова Яра и Полтавки и в направлении Катериновки, Александро-Калиново и Плещеевки; и к западу от Торецка в районе Щербиновки. Представитель группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска снизили интенсивность наземных атак на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 июля, показывают, как российские оккупанты поднимают флаг в Толстом (к юго-западу от Новопавловки), что указывает на то, что враг недавно захватил населённый пункт.

Российские пропагандисты также утверждали, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Толстого, к северу от Новосергиевки (к северо-востоку от Новопавловки), к северу от Дачного (к юго-востоку от Новопавловки в Днепропетровской области) и к юго-западу от Мирного (к югу от Новопавловки).

Российские войска также недавно продвинулись на направлении Великая Новоселка. Геолокационные кадры, опубликованные 6 и 9 июля, показывают, что захватчики недавно продвинулись к западу и юго-западу от Вольного Поля (северо-западнее Великой Новоселки). В РФ также утверждали, что путинские войска продвинулись к востоку от Воскресенки (северо-западнее Великой Новоселки).

Российские войска атаковали северо-западнее Великой Новоселки в районе Воскресенки, Вильного поля и Шевченко; к западу от Великой Новоселки в районе Зеленого поля; и юго-западнее Великой Новоселки в районе Новополя.

Напомним, российская оккупационная армия недавно захватила территории к северо-востоку от Покровска и пытается продвинуться дальше к Доброполью. Путинские войска планируют взять Покровск в кольцо и обойти украинские фортификации с запада в ближайшие месяцы.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

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